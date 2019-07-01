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Yerli üretim için 200 milyon liralık yatırım

Cep telefonu üreticisi General Mobile, yerli üretimi artırmak için düğmeye bastı. Şirket, 18 ayda 200 milyon liralık yatırım yaparak fabrika kapasitesini 2 milyon 500 binden 4 milyon 200 bine çıkardı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
Yerli üretim için 200 milyon liralık yatırım

Ekonomik ve ergonomik akıllı telefonlarıyla dikkat çeken General Mobile, yerli üretime odaklanıyor. Şirket, bu çerçevede önemli adımlar atıyor. Yerli üretime büyük önem verdiklerini belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Bu çerçevede 200 milyon liralık yatırım yaparak fabrika kapasitemizi önemli oranda arttırmayı, 2 milyon 500 binden 4 milyon 200 bine taşımayı başardık” dedi.

Arayışlar devam ediyor

Yaman, yatırım arayışlarının devam ettiğini vurgulayarak, “Bu minvalde ülke ülke dolaşıyor, önemli görüşmeler yapıyoruz. Görüşmeler de gayet olumlu geçiyor” açıklamasını yaptı.

2018’de yüzde 35 büyüyerek 1 milyon adet akıllı telefon sattıklarını ve 700 milyon lira gelir elde ettiklerini anlatan Yaman, “İhracatta da ivme yakaladık, 33 ülkeye 100 bin adet ürün sattık” ifadesini kullandı.

Geçen sene 50 milyon liralık ihracat yaptıklarını kaydeden Yaman, “Bu tutar satışımızın yüzde 10’una, gelirimizin de yüzde 7’sine denk geliyor” dedi. Yaman, 2019 ihracat hedeflerinin 300 bin adetlik satış ve 150 milyon liralık gelir olduğuna dikkat çekti.

Engeller ortadan kalksın

Yerli üretimin önünde pek çok risk olduğuna işaret eden Yaman, şu görüşleri paylaştı: “Türkiye’nin bu alanda dünyada olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yerli üretime dönük engellerin kaldırılması, ithal ürünlerle vergilerin denk hale getirilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Ne var ki bu konuda 2 senedir aşama alamadık. Malum yerli ve yabancı markalar için adil bir rekabet ve yatırım ortamın önleyen engeller ortadan kaldırılamadı. Örneğin şu anda kredi sistemi rekabeti önlüyor, tekelleşmelere neden oluyor. Sistemden iki markanın faydalandığı, diğer firmaların mağdur olduğu ortada.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
  1. General Mobile
  2. yerli üretim
  3. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman

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