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Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen’in satın almasının ardından büyük bir atılım gerçekleştiren 25 yıllık Alman Uçak Fabrikası Aquila, hedef büyütmeye devam ediyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:09
Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu

Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen’in satın almasının ardından büyük bir atılım gerçekleştiren 25 yıllık Alman Uçak Fabrikası Aquila, hedef büyütmeye devam ediyor. 2015 yılında Alman şirketi satın alan Bursalı Sanayici ve İş İnsanı Celal Gökçen, Türkiye ve Bursa için çok önemli müjde verdi. İHA’ya özel açıklama yapan Celal Gökçen, "60 kişilik ekibi Almanya’dan Bursa’ya getiriyoruz. Yenişehir’de üretim için gerekli adımları atıyoruz" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ziyaret ettiği Almanya’daki fabrika hem Türk yetkililerden hem de Bakan Varank’tan tam not almıştı. Temaslar sonrasındakonuşan Bursa Uzay ve Havacılık’ın sahibi Celal Gökçen,devletten aldıkları onay ile beraber Bursa Yenişehir’de yerli uçak üretimi için harekete geçeceklerini açıkladı.


Üretim hakkında açıklamalarda bulunan Gökçen," Şu an ayda 1,5 ya da 2 uçak üretebilme kapasitemiz var, ve biz bunu kısa süre içinde yerli imkanlarla burada, Bursa’daki hangarımızdadeğerlendirmek istiyoruz. 60 kişilik ekibi Almanya’dan Bursa’ya getireceğiz, buna bağlı olarak burada da bir istihdam olanağımız olmuş olacak. Amacımız bu işi bilen insanlarıyetiştirebilmek. Buna bağlı olarak belki kendi pilotlarımızı yetiştireceğiz." diye konuşan


Celal Gökçen, Bursa’da bu üretimin çok daha kolay ve hızlı yapılabileceğini söyledi.


Yenişehir’deki yer temininin ardından uçağın yerli üretim haline getirilmesi için sertifikasyon sürecinin başlayacağını belirten Celal Gökçen, " En yakın tarih için 2021 yılını öngörebiliyoruz, ancak her şey istediğimiz gibi giderse bu tarih daha evvele de çekilebilir. Biz hali hazırda 4 kişilik uçak üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer süreç düşündüğümüz gibi ilerlerse Türkiye bu gururu yaşamak için çok da fazla beklemeyebilir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:09
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