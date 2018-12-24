Yerli sistemler teyakkuzda! İHA'lara yeni görev

BOTAŞ’ın kritik boru hatları, artık yeni geliştirilen entegre güvenlik sistemiyle korunacak. Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi’nin saha uygulamaları, Aselsan-Havelsan iş ortaklığında Silopi’de imzalanan anlaşmayla başladı.

Boru hatları ve kritik tesisler terör, sabotaj, hırsızlık ve izinsiz kazılara karşı fiber ve elektro optik algılama, çevre güvenlik radarı, yerli İHA ve kapalı devre kamera alt sistemleriyle 7 gün 24 saat izlenecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli enerji ve maden politikasıyla arz güvenliğini sağlamaya yönelik önemli adımların atıldığına dikkat çekti. Boru hatlarından kesintisiz ve güvenli petrol-gaz akışının arz güvenliğinin güçlendirilmesi için önemli olduğunu dile getiren Dönmez, “Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, enerji güvenliğimiz için de artık sürekli teyakkuz halinde olacak” dedi.

Projenin gerçek zamanlı, doğru ve tutarlı bilgilerin oluşturulması ve paylaşılması açısından da önemli olacağını vurgulayan Dönmez, bunun tehditlere müdahale açısından da harekat kabiliyetini arttıracağını söyledi. Dönmez, “Proje lokasyon, video, görüntü gibi veriler ve alarmların dağıtılmasında hızlı veri akışını sağlayacak. Böylece anında müdahale için keşif ve tehditler hakkında da daha çabuk bilgilendirme yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak