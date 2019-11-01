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Gündem

Yerli SİHA ortalığı kasıp kavurdu!

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği Akıncı SİHA, Yunanistan'da yayın yapan savunma sanayi dergisine kapak oldu. Strateji dergisi Akıncı'yla ilgili haberi "Ege'de uçan Türk savaş robotları" manşetiyle verdi.

2019-11-01 10:12:00 - 2019-11-01 10:21:56
Yerli SİHA ortalığı kasıp kavurdu!

Yunanistan medyası Akıncı SİHA'yla ilgili son gelişmeleri yakında takip ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Yunanistan'da savunma sanayi ve askeri içerikli yayınlar yapan bir dergiye kapak oldu.

Yunanistan'ın akıncı SİHA korkusu

Yunanistan, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Akıncı SİHA'yla ilgili paylaştığı mesajları ve Türkiye'nin attığı tüm savunma sanayi adımlarını yakından takip ediyor. Türk savunma sanayisiyle ilgili haberler, Yunan haber sitelerinde geniş yer buluyor. Daha önce de Yunan güvenlik uzmanları televizyonlara çıkıp milli Akıncı SİHA'yla ilgili görüşlerini aktarmışlardı.

"Ege'de uçan Türk savaş robotları"

Son olarak Akıncı SİHA Yunan hava savunma dergisinin kapağında tam sayfa bir resimle paylaşıldı. Strateji dergisi haberi "Ege'de uçan Türk savaş robotları" manşetiyle verdi. Manşette sarıyla belirtilen başlığın altında yer alan "Nasıl mücadele edilir" ve "Nasıl saptanır-düşürülür" sözleri dikkat çekti. Dergide ayrıca Türk savunma sanayinin son yıllarda yaptığı atak ve hava sahasına hakimiyeti de anlatıldı.

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Yorumlar

Simyager

Üzerindeki haç kime selam acaba ?
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rizeli 41 KATRİLYON KERE MAŞALLAH

ALLAH CC İKİ CİHANDA MUZAFFER KILSIN DAHAİYİLERİNİ YAPMAK NASİPETSİN AMİN 40 YILDA 1 TİRİLYON DOLAR PARANIN DİNSİZLİĞİ GETİRENLERİN YÜZÜNDEN DAĞA TAŞA BATILININ CEBİNE GİRMESİNİ SAĞLIYAN PKK DESTEKÇİLERİNE OY VERENLER İŞYOK MAŞ AZ GEÇİNEMİYOZ DİYELER PKK YI TERÖRÜ BATININ TEKNEKNOLOJİSİNİ ALMIYANLAR
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