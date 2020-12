Yerli otomobilin rakibi belli!

Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtımının üzerinden bir yıl geçti. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından geride kalan bir yılda yaşananları, gelişmeleri anlatan bir video paylaştı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş tanıtımın yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, özellikle milyonların merak ettiği yerli otomobilin fiyatlarıyla ilgili detayları paylaştı.

Fiyat nasıl belirlenecek?

Daha önce “Türkiye’nin Otomobili’nin piyasaya sunulduğu dönemde C segment SUV araçlarla fiyat rekabetini sağlayacağına” ilişkin yaptığı açıklamayı detaylandıran CEO Gürcan Karakaş, “Şöyle düşünün; 2022 veya 2023’e geldiğimiz zaman Türkiye’de binlerce, on binlerce elektrikli araç olacak mı bu piyasada? Olmayacak. Dolayısıyla biz kimlerden pazar payı alabileceğiz? O an piyasada pazarda bulunan muadili araçlardan. Şimdi o muadil araçlara baktığımız zaman da C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar var. Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım” dedi.

Ön sipariş ne zaman?

Gürcan Karakaş, yerli otomobil için ön sipariş vermek isteyenlerin merak ettiği tarihle ilgili de konuştu. Karakaş, “Siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Bu belki dört ay önce olur, altı ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz. Yani ürünümüz ortaya çıksın, kullanıcılar, hedef kitlemiz denesin, beğensin ondan sonra gerçek anlamda ‘hoşuma gitti, istiyorum’ desin” ifadelerini kullandı.

Otomobilden daha fazlası

Otomobilden daha fazlası için yola çıktıklarını belirten Karakaş, “Artık otomobil A noktasından B noktasına gitmek için kullanılan bir araç olmaktan çıktı. Her geçen gün daha da akıllanıyor, her geçen gün beceri ve yetenekleri daha fazla oluyor. O anlamda da başından itibaren bu kurguyu yaparken otomobili farklı tasarlamak gerekiyor. Sadece otomobil yapmak artık günümüzde küresel rekabette yeterli değil. Dolayısıyla yaptığımız akıllı aracın yeni nesil teknolojilerle bürünmesi gerekiyor, başından itibaren. Ayrıca sizleri, bizleri, kullanıcıyı anlaması gerekiyor. Yani empatik olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için akıllı olması gerekiyor” dedi.

Çalışanlar özenle seçildi

TOGG’un çalışanlarını büyük bir titizlikle seçtiğini ifade eden Karakaş, Küresel rekabeti yakalayabilmek için ortalamanın üzerinde bir performans, ortalamanın üzerinde bir tecrübe ve ortalamanın üzerinde bir yetkinlikle yola çıkmamız lazım. Bunu yapabilmek için de ülkemizde en iyi ürün geliştirme mühendisleri, en iyi kalite mühendisleri, en iyi teknik satın alıcıları, en iyi marka yöneticileri, işlerindeki en iyileri bulmak üzere yola çıktık, büyüteçle aradık, cımbızla çektik. Hepsini Türkiye de bulamadık işin gerçeği. Çünkü henüz Türkiye de o tür teknolojiler olmadığı için yurt dışına baktık, oraya Türkiye’den gitmiş, o şirketlerde çalışmış, o tecrübeleri edinmiş arkadaşlar bulduk ve şu an itibariyle 14’ü halihazırda çalışıyor bizimle. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de 3’ü daha Türkiye’ye geri gelmek üzere mutabakat sağladığımız arkadaşlarımız var” diye konuştu.

Şarj istasyonları ne durumda?

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Elektrikli araçların tabii ki şarj istasyonlarının altyapısı, altyapının zamanında kurulmuş olması elzem. Bunun doğru zamanı ne zamandır diye bakacak olursak, araçlar piyasaya çıkmaya başladığı andan itibaren o şarj istasyonlarının alt yapısının oluşmuş olması lazım. Zaten baktığınızda bu konuda nasıl projemizle ilgili devletimizle ve devletin yönetim birimlerinde bir fikir birliği varsa, şarj istasyonları konusunda da var ve “2022’nin sonunda şarj istasyonu altyapısı hazır olacak şekilde herkes harı harıl çalışıyor” dedi.

Beklentiler değişti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağladı. Salgınla birlikte kişilerin araçlardan beklentileri de değişti. Salgınla ilgili bazı fonksiyonlarla ilgili çalıştıklarını belirten TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “İnsanlar davranış olarak pandemiden sonra neleri ön planda tutuyor ve nelere önem veriyor. Onlarla ilgili 1-2 uygulamamız olacak. Bu öyle bir iki senelik bir mesele de olmayacak. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki dönemlerde ihtiyaçlar o çerçevede şekillenecek. Özellikle mobilite ekosistemi çerçevesindeki bizim aradığımız start-up’lardan şöyle bir kesit bakacak olursak bunların içerisinde sağlık teknolojisi açısından çalışanlar da var” dedi.