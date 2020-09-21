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Otomotiv Yerli otomobile önemli isim... Honda'dan transfer edildi
Otomotiv

Yerli otomobile önemli isim... Honda'dan transfer edildi

Heyecanla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'da üretim sorumluluğuna otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:21:00 -
Yerli otomobile önemli isim... Honda'dan transfer edildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek olan ve 2022 yılında satışa sunulması beklenen yerli otomobilde önemli bir gelişme yaşandı. Yerli otomobilin üretiminin başına sektörde 20 yıllık deneyimi bulunan ve Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş getirildi.

21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Akdaş, inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

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