Yerli otomobil TOGG Yozgat'ta görücüye çıktı

Eski Askerlik Şubesi önünde sergilenen T10X'i yakından inceleyen vatandaşlar, video ve fotoğraf çekti.

Aracı inceleyen Nafiz Yücel, AA muhabirine, Togg'un çok güzel olduğunu ve hoşuna gittiğini söyledi.

Nurullah Nurdoğan da Yozgat için farklı bir gün olduğunu, Togg'un vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Gerçekten mutluyuz. Yerli aracın, akıllı cihazın burada olması Yozgatlılar olarak bizi memnun etmiştir" dedi.

Zeki Seyit ise Togg'u çok beğendiğini dile getirdi.

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