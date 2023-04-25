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Aktüel Yerli otomobil TOGG Yozgat'ta görücüye çıktı
Aktüel

Yerli otomobil TOGG Yozgat'ta görücüye çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-25 22:03:00 - 2023-04-25 22:03:44

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Yozgat'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

Eski Askerlik Şubesi önünde sergilenen T10X'i yakından inceleyen vatandaşlar, video ve fotoğraf çekti.

Aracı inceleyen Nafiz Yücel, AA muhabirine, Togg'un çok güzel olduğunu ve hoşuna gittiğini söyledi.

Nurullah Nurdoğan da Yozgat için farklı bir gün olduğunu, Togg'un vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Gerçekten mutluyuz. Yerli aracın, akıllı cihazın burada olması Yozgatlılar olarak bizi memnun etmiştir" dedi.

Zeki Seyit ise Togg'u çok beğendiğini dile getirdi.
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