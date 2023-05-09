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Teknoloji Yerli otomobil TOGG Şırnak'ta tanıtıldı
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG Şırnak'ta tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 21:02:00 - 2023-05-09 21:05:14

Şırnak’ın Silopi ilçesinde tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dicle Mahallesi AK Parti ilçe seçim bürosu önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı davul zurna ve çiçeklerle karşılayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Togg'un koltuğuna geçen AK Parti Şırnak Millietvekili adayı Abdulkerim Gündüz, aracın donanımlı ve güvenliğinin ileri seviyede olduğunu söyledi.

Gündüz, "Bize bu güzel anı yaşatan 100 yılın projesine imza atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projeler devam eder" dedi.

AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu da bir kadın olarak aracı beğendiğini ve dünya markaları ile yarışabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Ali Uğrak ise "Bir vatandaş olarak çok sevindim. Böyle milli teknolojilerin olması bizi sevindiriyor" diye konuştu.
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