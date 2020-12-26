Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil ile ilgili heyecan yaratan bir bekleyiş başladı. TOGG'dan yapılan paylaşımda 27 Aralık tarihine ilişkin detay verildi. Peki, Yerli otomobil ne zaman çıkacak? 27 Aralık'ta ne olacak?
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri yer aldı. TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.
Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak?
Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.
TOGG'un geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.
TOGG, geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda, "C-SUV", C-sedan" modellerin özelliklerini ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı.
TOGG, üretim tesisinin inşaatına da 18 Temmuz'da başlamıştı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen fabrikanın 18 ayda tamamlanması bekleniyor.
Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından TOGG fabrikasında ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor.
ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.