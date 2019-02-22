0553 313 94 23

Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil için kurulacak fabrikanın yer seçimine ilişkin "Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:50
Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükdede, yerli otomobilçalışmalarının hangi aşamada olduğu sorusu üzerine, "Şu anda yerli otomobille ilgili olan TOGG iyi bir çalışmanın içinde. Başında da çok değerli bir arkadaşımız var sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Şu anda hızla özellikle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, orası da Bakanlığımıza bağlı bir kurum, onun 16'ncı katında mühendisler grubu start veriyorlar, yeni başladılar." ifadelerini kullandı.

Şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Büyükdede, hazırlıkların hızla ilerlediğini dile getirdi.

Büyükdede, fabrikanın Bilecik'te kurulması ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." cevap verdi.

Teknolojik yatırımlar ve yazılımcı gençlere sağlanan destekler

Büyükdede, bir başka soruya cevap verirken de Türkiye'de yürütülen teknolojik çalışmalar ve yazılımcı gençlere sağlanan desteklere değindi. Savunma, Uzay Havacılık Kümesinin 4 yıl başkanlığını yürüttüğünü belirten Büyükdede, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki insansız hava araçlarının üretilmesi, roketlerinin üretilmesi, uçaklarının üretilmesi, kendim de bir uçak mühendisi olduğum için uçak endüstrinin Türkiye'deki gelişimi için çok ciddi bir çalışmanın içinde olduk. Şu anda Türkiye kendi insansız hava aracını belki dünyada en iyi yapan ülkelerden biri haline geldi. Kendi silahlarını, kendi zırhlı araçlarını, kendi tankını, topunu, mühimmatını bir de uzay çalışmalarını, şimdi uzay ofisi de kuruldu artık uzay çalışmalarını da başlatmış bir ülkeyiz. Gençler için de Bilişim Vadisi'nde biliyorsunuz 175 bin metrekarede sadece gençlerin dijital platformlara geçmesini sağlamak için kurduk esasında oraları. Üniversitelerimizde de dijital konularda gelişmelerini sağlayacak bir yapılanmanın içine girdik. Bakanlığımızda 3 bakan yardımcısıyız, biri de gençlerin dijitalleşmesi konusunda çalışan bakan yardımcıları olan bir bakanlığız. Bu konuya o kadar önem verdiğimiz bir dönemi yaşıyoruz ki Sayın Bakanımız da hakeza bu konuları en iyi bilen arkadaşlarımızdan biri ve dijitalleşme gençlerin yeni sanayi 4.0'a adaptasyonlarının sağlanması, yeni yazılımlarda etkin hale gelmesini sağlayacak çözümler üretmeye gayret ediyoruz."

Hasan Büyükdede, özellikle yazılımcılar için hazırlanan özel yönetmeliklerin de yakında yayımlanacağını ifade etti.

Özel destekler dönemine girildiğine dikkati çeken Büyükdede, "Gençler hakikaten son derece tempoları hızlı ve dünyanın yeni trendine bizden çok daha hızlı adapte olabilecek yapıya geldiler. Bundan da gurur duyuyoruz hakikaten." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:50
  1. Bursa
  2. Bilecik
  3. yerli otomobil
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 24 dk önce
    Dillendirmeyin yapin, isi bitirin
  • Hy-hyHy-hy27 dk önce
    Lan 2019'un Şubatı bitti ortada ne fol var ne yumurta....Bence elektrikli falan üretmeyin,dünya zaten bu konuda dogru düzgün yol almamış durumda...Ucuz benzinli az yakan az maliyetli oto üretin.Tata gibi değil...30 bin tl üretim,40 bin tl satış olsun.Sürümden kazanın ve yan sanayiden kazanın.Yoksa Avrupaya 100 euroya verdiğin dişliyi 800 euroya burda geri alırsın.
  • ÜmitÜmit28 dk önce
    Kanal İstanbul adı var kendi hala yok yerli otomobil adı var talibi var gören yok
  • yılmaz karayılmaz kara30 dk önce
    bu araç 2015 yılında yollarda değilmiydi?ver mehteri verrrrr.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
  1. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
  2. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
  3. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
  4. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
  5. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
  6. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
  7. Altay’ın gözü 3. galibiyette
  8. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
  9. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
  10. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
  11. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
  12. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
  13. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
  14. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
  15. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
  16. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
  17. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
  18. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
  19. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
  20. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
  21. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
  22. İslam okulları Hollanda’nın en..
  23. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
  24. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
  25. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
  26. Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı..
  27. GRAFİKLİ - Yemen iç savaşında Hudeyde..
  28. İlker Başbuğ, SAÜ’de Suriye ve Irak..
  29. İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı
  30. Serin: "Anne babalar yüzünden ergenlik..
Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

Günün Karikatürü

22 Şubat 2019
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...