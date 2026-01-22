Yerli otoda devrim gibi hamle! Milyonların beklediği "ucuz" Togg için tarih verildi!

  • İSTANBUL
Türkiye’nin milli gururu Togg, lüks segmentten sonra şimdi de her bütçeye hitap edecek yeni hamlesini yaptı.

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ürün portföyünü genişletme yolunda önemli bir adım daha atıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, uygun fiyatlı Togg T6’nın 2027’de yollarda olacağını açıkladı.

 

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, herkesin erişebileceği fiyat segmentinde konumlanacak Togg T6 modelinin 2027’de piyasaya çıkacağını duyurdu. T6 modeli için Tosyalı, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, alıp kullanabileceği modeli piyasaya süreceklerini belirtti. Trafikte dolaşan Togg sayısının 100 bini geçtiğini söyleyen Tosyalı, bu sene üretimde hedefin 60 bin ve üzeri olduğunu açıkladı.

