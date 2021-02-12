Yerli oto akıllanıyor! Meteorolojik veriler TOGG’a anlık iletilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında ‘Meteorolojik Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol’ imzalandı.

Atılım devam ediyor

Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin son 18 yılda savunma sanayii ile otomotiv alanında atılım içerisinde olduğuna işaret etti. TOGG denilince bir e-araçtan söz edildiğini belirten Pakdemirli, “Dünya devlerinin olmadığı bir alanda Türkiye gerekli inisiyatifi alabilmiştir. 21. yüzyılda ülkemize yakışacak özellikte teknolojik alanda bir yolculuğa çıkılmıştır” dedi.

Tekerlekli bilgisayar

Pakdemirli, yerli otomobilin adeta tekerlekli bir bilgisayar olduğunu kaydederek, “Bakanlık olarak ‘Burada ne gibi bir katkı verebiliriz’ diye düşündük. ‘TOGG’a meteoroloji tarafında ciddi bir inisiyatif alabiliriz ve bu alanda bir katkımız olabilir’ dedik. Yakın zamanda başlayan görüşmeler bu birliktelikle sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

Ciddi katkılar sağlayacak

MGM’nin TOGG’a ve sürücüsüne sağlayacağı katkılara değinen Pakdemirli, şöyle devam etti: “Gideceğiniz yerdeki buzlanma, yağmur gibi meteorolojik bilgilerden tutun rota önerilerine ve farların, sileceklerin çalışmasına kadar aslında çok ciddi bir şekilde araca yardımcı olacak. Bununla birlikte aracı kullananın konforunu artıracak bir netice doğurmasını bekliyoruz. Mesela Kocaeli’nden Şanlıurfa’ya gittiğimizi düşünelim. Valizimizi Şanlıurfa’nın hava durumuna göre hazırlamamız lazım. Bununla ilgili bilgiyi araçtan alabileceğiz. Muhtemel rotamız, tam 5 ayrı bölgeden ve 9 ilden geçecek. Bununla ilgili hava durumuna göre ‘Şuradan gitme, şu rota daha uygun, şurada kar yağışı var’ gibi bilgileri bize verecek.”

Tahminleri daha iyi yapacağız

Bekir Pakdemirli, rota boyunca MGM’den hav durumu verilerinin anlık olarak araca iletileceğini aktararak, şu bilgileri verdi: “MGM, ülkemize ve milletimize çok önemli bir fayda sağlayacak. Biz de TOGG yürüyen bilgisayar olduğu için Türkiye çağında da biz meteoroloji istasyonu sayımızı arttıracağız. Elbette bize buradan gelen veriler anonim olacak. Yani hangi sürücüden, hangi araçtan ne veri geldiğini takip etmeyeceğiz. Ancak binlerce, on binlerce aracın yolda dolaştığı çok sayıda meteoroloji istasyonu olması bizim hava tahminlerini çok daha iyi yapmamızı sağlayacak.”

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin neredeyse tam bir asırlık otomobil hayaline 2 seneden az kaldığını bildirerek, “Gemlik tesisinin üst yapısı kısa zamanda tamamlanacak” açıklamasında bulundu. Hisarcıklıoğlu, salgına rağmen çalışmalarına hız verdiklerini ve yerli otomobilin banttan ineceği güne adım adım yaklaştıklarını sözlerine ekledi.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise, toplantıda yaptığı sununda, TOGG’u “Bir otomobilden daha fazlası”, Gemlik Tesisleri’ni de “Bir fabrikadan fazlası” olarak tanımladıklarını anımsattı. Karakaş, söz konusu iş birliği sayesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilimsel çalışmalarıyla elde ettiği anlık verilerin TOGG kullanıcıları için güvenlik ve konfor sunan bilgiler haline dönüşeceğine dikkat çekti.

Varank: Öncü adım olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise TOGG ile MGM arasında meteorolojik veriler paylaşılmasına imkân verecek önemli bir protokol imzalandığına dikkat çekti. Varank, “Atılan imzaların salt meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli anlamlar içerdiği bir hakikat. İnşallah, TOGG-MGM iş birliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak” diye konuştu.

Yol haritası hazır

Varank, sektörle yakın temas içerisinde hazırlanan ‘Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’nı ise yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Varank, “Yeni yol haritasında ortaya koyduğumuz en önemli projelerden biri de ‘Mobilite Açık Veri Setinin Oluşturulması’dır. Bilindiği üzere bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinde en kritik nokta veri meselesi. Dataların toplanması, hazırlanması ardından şirketlere, girişimcilere ve akademisyenlere sunulması lazım. İşte bu noktada ‘Mobilite Açık Veri Seti Oluşturulması’ konusunda da ilk adımı atmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Kulp bulmaya çalışıyorlar

Yerli otomobil projesinin muhalefet tarafından yerden yere vurulduğundan yakınan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomobilimizle ilgili bize sıkça eleştiri yapanlar oluyor muhalefet tarafından. ‘Bu parçası şuradanmış, şu parçası şuradanmış’ diyerek adeta otomobilimize bir kulp bulmaya çalışıyorlar. Ama burada altını çizmem gereken konu şu; evet bu Türkiye’nin otomobili, fikri mülkiyeti bize ait. İşte burada olduğu gibi biz MGM’yle anlaşarak ortaya katma değerli bir servis çıkarabiliyoruz. Eğer bu, Türkiye’nin otomobili olmasaydı bunu yapmak için yurt dışındaki global markalara adeta yalvarmamız gerekecekti. Bugün burada dünyadaki belki de ilk örneğini biz kendimiz ortaya koyduk. Katma değerli bir servisi ortaya koymuş olduk.”

Konfor ve güvenlik artacak

Varank, imzalanan protokolle TOGG’un MGM’nin verilerinden yararlanarak Türkiye’nin otomobilinin konfor ve güvenliğini arttırmış olacağını vurguladı. Verilerin hem sürücüyü uyaracağını hem de yapay zekâ teknolojisi sayesinde araç içi uygulamaların da kendini optimize edeceğine dile getirdi. MGM’nin TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacağını da anlatan Varank, şunları söyledi:

Anonim şekilde paylaşılacak

“Örneğin, sis olayı bölgesel meteorolojik tahminlerde en zor konulardan biri. TOGG’un sis farlarının kullanımından hangi bölgede sis yoğunluğu olduğu sisteme anlık olarak işlenebilecek. Tabi tüm bu veriler de anonim şekilde paylaşılıp kullanılacak. Yani kişisel verilerin burada kullanılması söz konusu olmayacak. İşte veri, hayatımıza kolaylık sağlayan teknolojilerin üretiminde böyle önemli roller üstleniyor. Yeni nesil mobilite ekosistemi, veri temelli daha nice fikrin gelişmesine imkân sağlayacak. Bunun gibi açık veri paylaşımlarını çoğaltmak için diğer kamu kuruluşlarımızla da yakın çalışıyoruz. Böyle vizyoner bir işe öncülük ettiği için öncelikle Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.”