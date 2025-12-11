  • İSTANBUL
Gündem

‘Yerli Malı’ zehirledi! 28 öğrenci hastanelik oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Yerli Malı’ zehirledi! 28 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari'de bir ortaokulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından çok sayıda öğrenci rahatsızlandı. 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu’nda öğle saatlerinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.  Etkinlik sonrası 12–14 yaş aralığındaki öğrencilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine okula 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. İlk kontroller okulda yapıldıktan sonra 28 öğrenci ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada gözlem altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, rahatsızlanmanın etkinlikte tüketilen bazı yiyeceklerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği, kesin sonucun yapılacak analizlerin ardından belli olacağı bildirildi.

 

