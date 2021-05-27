Yerli koronavirüs aşısı merkezinde şoke eden olay!

Kayseri'de, Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen koronavirüs aşı adayının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden 4 bilgisayar çalındı.

Pazar günü, Covid-19 için yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde yer alan Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) binasına giren bir şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı.

Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu.

İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, çalınan bilgisayarlarla ilgili , "Çalınan laptoplar, doktora öğrencilerinin kendi araştırmaları, kendilerine ait bilgilerinin olduğu laptoplardı. Kamuoyunda veya sosyal medyada ifade edildiği gibi orada aşı bilgisi falan asla yok" dedi.

"Bilgisayarlarda aşıyla ilgili bilgi yok"

Sabıkası bulunan hasta birinin aşı merkeziyle yan yana olan parazitoloji bölümüne giderken burada doktora öğrencilerinin laptoplarını çaldığını kaydeden Çalış, şunları söyledi:

"Burada yanlış bir durum var ve bunu düzeltmem gerekiyor. Daha önce sabıkası olan bir hasta özellikle akşam saatlerinde hasta olarak acile giriş yapıyor, sonrasında da aşı merkeziyle yan yana olan parazitoloji bölümüne giderken adi bir hırsızlık olayı gerçekleştiriyor. Olay fark edilir edilmez 2 saat içerisinde hırsız yakalandı. Orada aldığı 4 tane laptop doktora öğrencilerine ait. Aşıyla ilgili önemli bilgilerin olduğu laptoplar değil. Zaten Aykut hoca da ‘Korkacak bir şey yok’ dedi. Doktora öğrencilerinin kendi araştırmaları, kendilerine ait bilgilerinin olduğu laptoplardı. Polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Hemen yakalandı.

Hatta biz şunu da yaptık, içerisinde de önemsiz bilgiler de olsa acaba açmış mı, veri aktarımı olmuş mu diye uzmanlarımız araştırdı. Ne laptopları açmış ne de bilgi aktarımı olmuş. Bunu da tespit etmiş olduk. Adi bir hırsızlık olayı Kamuoyunda veya sosyal medyada ifade edildiği gibi orada aşı bilgisi falan asla yok. Bunu ifade etmek ve doğru bilgilendirmeyi yapmak isterim. Burası hastane bölgesinde olan bir alan. Başhekimime de talimat verdim. Şuanda ön inceleme başlattık. Alınabilecek tedbirler neyse bunlarla ilgili tedbirlerde alınıyor."