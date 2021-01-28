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Gündem Yerli korona aşısı özelliği nedir?
Gündem

Yerli korona aşısı özelliği nedir?

Yerli aşıların koruyuculuğu ne kadar? Son dakika haberine göre, yerli koronavirüs aşılarına ilişkin önemli açıklama geldi. TÜBİTAK’dan yapılan açıklamada yerli aşıların hem etkinliği hem de özelliklerine ilişkin gururlandıran paylaşım yapıldı. Peki yerli korona aşısı özelliği nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 13:57:00 - 2021-01-28 14:23:58
Yerli korona aşısı özelliği nedir?

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yaptığı son dakika açıklamasında koronavirüste yerli aşılar için "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.

Yerli korona aşısı ne zaman vurulacak?

Yerli korona aşıların nisan ayından itibaren uygulamaya başlanacağı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Türkiye'de Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri AŞ, Ankara Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Koçak Farma, Covid-19 aşısı için çalışma yürütüyor. Selçuk Üniversitesi'nde yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Türkiye'nin mRNA teknolojisine dayalı ilk aşısının, yaz aylarında hizmete sunulması hedefleniyor.

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