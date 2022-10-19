Yerli jeneratör seri üretimi için kollar sıvanıyor

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güç Sistemleri Konferansı sonrasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kontrol sistemi geliştirdi

Alagöz, EÜAŞ’ın 64 elektrik santralini kamu adına işlettiğini aktararak, buralarda yer alan otomasyon sistemlerinde yurt dışına bağımlı olunduğunu dile getirdi. Alagöz, dünyada bu sistemleri üreten beş ülke olduğuna işaret etti. “Beş üretici ülkeden biri değilseniz otomasyon sistemlerine göbekten bağlısınız demektir. Bu sistemleri geliştirmek teknoloji noktasında ülkemizin özgürlüğünü kazanma mücadelesidir. Bu yüzden biz yerli otomasyon sistemi geliştirmek zorundaydık. EÜAŞ olarak muhteşem bir kontrol sistemi geliştirdik. Dünyanın en hızlı mikroişlemcisini kullanıyoruz. Şu anda dünyanın en iyisi olma iddiasındayız” diye konuştu.

Çeşitlilik sağlanacak

Yerli otomasyon sistemini ilk olarak 2.5 yıl önce Antalya Kepez hidroelektrik santralinde uygulamaya aldıklarını anımsatan Alagöz, şöyle devam etti: “Şu anda 20’nci hidroelektrik santralimize uyguluyoruz. Hidroelektrik santraller bizim nihai hedefimiz değil, otomasyon sisteminde dünyanın en iyisi isek bunları endüstrinin her sahasına uygulamak zorundayız. Demirçelik ve çimento sektöründe, nükleer santrallerde, rafinerilerde kullanabileceğimiz bir sistem geliştirdik. Kendimiz şu anda seri üretimle de 2023 yılında termik santral uygulamalarımızı başlatıyoruz. Dolayısıyla ürün uygulama alanındaki çeşitliliği de sağlayacağız.”

Yedincisi imal ediliyor

Alagöz, ilk yerli jeneratörün 4 yılda; ikincisinin ise 4 ayda üretildiğini hatırlattı. Alagöz, şunları söyledi: “Artan bilgi birikimimizle jeneratör teknolojisinin üzerinde gelişmeler yakaladık ve kendi jeneratörlerimizin verimliliğini arttırarak 150 megavattan 180 megavata çıkarmayı başardık. Dolayısıyla artık biz jeneratör konusunda tecrübesini ortaya koymuş kendi standartlarını belirlemiş bir ekibiz. Şu anda yedinci jeneratörümüzü üretiyoruz. Ancak 1-2 jeneratör üretmek bizi tatmin etmiyor. Bizim yükselen enerjimizle seri üretime geçmemiz gerekir. 2023’ün ilk çeyreğinde Ankara’da seri üretime geçmek için fabrikayı kuruyoruz.”

İsim yenilenmeyecek

Yerli türbin üretimiyle ilgili çalışmaların son aşamasına gelindiğini vurgulayan Alagöz, “Tasarımımızı bitirdik, model türbinini ürettik. Şu anda türbin üretim aşamasında ve adı Hasan Polatkan olan rahmetli Adnan Menderes’in açılışını yaptığı 62 yaşında bir hidroelektrik santralimiz var. Artık değişmesi, yenilenmesi gerekiyor. İsmini yenilemeyeceğiz. Adnan Menderes’in kurduğu santralde onun hatırasına saygı duyacağız ama Sakarya Nehri’nin üzerinde Türk mühendisin ayağa kalkışını göreceğimiz yerli türbin, yerli jeneratör ve yerli kontrol sistemiyle santral kuracağız inşallah. Onu da 2023’ün hemen ikinci çeyreğinde başarmayı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.