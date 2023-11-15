"Yerli ile yere basın" çağrısı

69. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile dünyanın dört bir yanından gelen, ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 30’dan fazla iş kolunu bir araya getiriyor.

Geniş kitleye hitap ediyor

Sektöründe, Avrasya’nın 1., Avrupa’nın ise 2. en büyük fuarı olan AYSAF 371 firma ile kapılarını açtı. ARTKİM Fuarcılık Kurucu CEO’su Cengiz Yaman, “ Daha fazla yabancı ziyaretçi ve katılımcı çekmek için Portekiz’den İtalya’ya, Almanya’dan Rusya’ya, Özbekistan, Polonya, Dubai, Mısır, İran gibi ülkelere giderek fuarlara katılarak, yüz yüze görüşmeler yaparak, tanıtımlar gerçekleştirdik." dedi.

AYSAD'dan çağrı

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı ise, " Türkiye 378 milyon çift ile 4. sırada. Ayakkabı gibi emek yoğun endüstriler gelişmek için artan işgücü maliyetleri karşısında yenik düşmemek için otomasyonu artırma zorunda. Milli seferberlik ilan edilmeli. Yerli ile yere basın. Ben evdeki yerli olmayan bütün ayakkabıları attım. Herkes en az iki yıl aynı şekilde davranır, yerli mallara önem verirse sektörümüzdeki sorunları çok daha rahat aşacağımıza inanıyorum” dedi.