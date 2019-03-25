Yerli helikopter T-129 ATAK, Brezilya'da coşku ile karşılandı
2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılım gösterecek olan ATAK, Brezilya Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı’nda coşku ile karşılandı.25 Mart 2019 Pazartesi 11:31
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi T129 ATAK Helikopteri Brezilya’ya geldi.
2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılım gösterecek olan ATAK, iki farklı şehirde performansını ve özelliklerini sergilemek için ilk durağına ulaştı.
T129 ATAK Helikopterinin,Brezilya Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı’nda coşku ile karşılandığı açıklandı.
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