Yerli hava araçları için güç birliğine imza attılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında hava araçlarının sertifikasyonu konusunda mutabakat zaptı imzalandı.30 Ağustos 2018 Perşembe 11:05
Toplantıda, “T625 Genel Maksat Helikopteri Sertifikasyonu” öncelikli olmak üzere gelecekte özgün tasarımı ve üretimi yapılacak hava araçlarının sertifikasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi konuları da ele alındı. SHGM Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye’nin hava araçlarının uçuşa elverişlilik sertifikasyonu ile ilgili özgün iş ve çalışma modelleri üzerinde projeler geliştirileceğini açıkladı.
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