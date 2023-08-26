Yerli girişimler, dünya sahnesine çıkacak

Dünyanın önemli etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Slush, Consumer Electronics Show (CES) ve Web Summit Qatar’a milli katılım, ilk kez 5 kalkınma ajansının iş birliğiyle gerçekleşecek.

Etkinlik üstüne etkinlik

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) küresel pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerini Lizbon, Helsinki, Las Vegas ile Doha’da düzenlenecek küresel etkinliklere götürecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansı, girişimcilere yabancı yatırımcılarla bir araya gelebilecekleri etkinliklere katılmaları için destek sağlayacak.

Çağrı kapsamında başarılı bulunan girişimciler, 13-16 Kasım tarihleri arasında Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenecek teknoloji konferansı Web Summit’e, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilecek Slush etkinliğine, 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı CES Fuarı’na ve 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilecek Web Summit Qatar’a katılım sağlayabilecek.

Startup'lara destek sağlanacak

İlgili etkinliklere başvuranlar arasında başarılı bulunan startup’lara her etkinlik için farklı kapsamlarda destek sağlanacak. Etkinliklere katılım için startup’ların Türkiye’de kayıtlı olma, küresel piyasaları hedefleme ve özel şartları karşılama koşullarını yerine getirmeleri bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngilizce olarak doldurulması gereken başvuru formunda startup profili, ürün detayları, küresel piyasalar için strateji, katılımcı ekiple ilgili bilgiler, girişimi anlatan maksimum 1.5 dakikalık İngilizce tanıtım videosuna yer verilmesi gerekiyor.

Son başvuru 10 eylül

Küresel marka olma yolunda ilerlemeyi hedefleyen Türk teknoloji girişimcileri, başvurularını 10 Eylül Pazar saat 24.00’e kadar İSTKA’nın web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Destek kapsamında her bir girişimci bir etkinliğe katılım sağlayabilecek. Katılımın düşük kalması durumunda girişimciler diğer etkinliklere de davet edilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İSTKA tarafından CES 2022 Fuarı’nda kurulan İstanbul Pavilyonu’nda 28 startup, CES 2023 Fuarı’nda kurulan İstanbul Pavilyonu’nda ise 53 startup yer alarak yeni ürün ve teknolojilerini tüm dünyaya tanıtma imkânı elde etmişti.

CES’te dijital sağlık, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zekâ, oyun, kozmetik teknolojilerinin yanı sıra daha birçok alanda müşteri ile yatırımcı görüşmesi, iş birliği, bayilik anlaşması, ilk satışını-ihracatını yapan, distribütörlük teklifi alan Türk firmalar olmuştu.