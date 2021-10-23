Yerli endüstriyel GPS geliştirildi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan Milli Uzay Programı’nda üçüncü hedef olarak yer alan bölgesel konumlama sistemi kurulması noktasında özel sektör çalışmalarını hızlandırdı.

TÜBİTAK ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) destekleriyle ürünlerini geliştiren Geodo Teknoloji’nin kurucu ortağı Efe Kart, “Şu anda cihazımızı seri üretime hazırlıyoruz. Ülkemizde yüksek oranlı yerli geliştiricisi bulunmayan santimetre hassasiyetinde endüstriyel GPS diyebileceğimiz bir ürün. Biz de bunu geliştirerek öncelikli bölgesel ve ulusal ardından da globalde ülkemize katma değer yaratmak ve herkesin bildiği bir markaya dönüştürmek istiyoruz” dedi. Kart, “Saha çalışmaları, otonom araçlar ve yüksek hassasiyete ihtiyaç duyulan sektörler için temel bir ürün. Tarım, savunma, enerji gibi harita tabanlı işlem yapan, veri toplayan, her sektörde kullanım alanı mevcut” diye konuştu.

Konumlama verileri yurt içinde kalacak

Şirketin bir diğer kurucu ortağı Eniscan Bubik ise, “Cumhurbaşkanımızın uzay programını açıkladığında üçüncü bahsettiği madde tam olarak bizim şu an yaptığımız şey, halihazırda zaten geliştiriyorduk şimdi çalışmalarımızı hızlandırdık” diyerek, şunları söyledi:



“Konum dediğimiz noktada savunma ve enerji gibi stratejik önem barındıran sektörlerde bu verilerin yurtdışındaki işletmelerce kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir bilgimiz yok ama kullanılma ihtimali bulunuyor. Herhangi bir kritik durumda, olası bir savaş durumunda bizim elektrik dağıtım envanterlerimizin yerini bilen veya daha stratejik öneme sahip bu tarz kurumların yerlerini bilen bir düşmanın doğrudan saldırısına maruz kalabiliriz. Biz şimdi bu verilerin devletimizle birlikte yapacağımız anlaşmalarla birlikte oldukça güvenli veri tabanlarında tutulması için çalışmalar yapacağız.”

Yer altı haritaları çıkarılıyor

Geliştirdikleri cihazı bir radar ürünü ile birlikte kullandıklarında su boruları, elektrik kabloları, doğalgaz boruları, telekomünikasyon kabloları gibi tüm yer altındaki varlıkların konumlarını santimetre hassasiyetinde dijital olarak tutabildiklerini ifade eden Eniscan Bubik, EPDK için hazırladıkları çalışmanın da Haziran 2022’de tamamlanacağını söyledi. Bubik, “Yer altı haritalarını çıkararak özellikle dağıtım şirketleri için hata payını sıfıra indirerek doğru bir coğrafi bilgi sistemine sahip olmalarını sağlayacağız” dedi. Bubik, cihazın tarım sektöründeki kullanım alanıyla ilgili ise, “Tarım sektöründe otomatik dümenleme olarak geçen bir teknoloji var. GPS tabanlı sizin hiçbir etkinizin yani yönlendirmenizin olmadığı bir sistem. Traktörlere bunu takıyoruz ve traktör tamamen kendi kendine tüm tarlayı en verimli şekilde işliyor. Burada yüzde 20 kadar bir verimlilik de sağlanıyor. Ayrıca dronelara bu ürününün takılması ile birlikte dronelerın santimetre hassasiyetinde bir sürü halinde ya da tekil ilaçlama analiz gibi süreçlerinde en doğru veriye ulaşmalarını sağlıyoruz” bilgisini paylaştı.