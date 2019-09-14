Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
Ülkemiz mühendislerince geliştirilen Engerek 8 termal dürbünü, yaklaşık 13 kilometreden araçları; 9 kilometreden de insanları tespit ediyor.14 Eylül 2019 Cumartesi 10:23
Ülkemiz mühendisleri, teknolojinin en uç unsurlarını kullanarak termal dürbünEngerek 8’i geliştirdi. Termal kamera, görünür kamera, lazer mesafe bulucu, GPS ve elektronik pusulayla entegre edilen 2,5 kilogramlık dürbün yaklaşık 13 kilometreden araçları; 9 kilometreden de insanları tespit ediyor. Hedef koordinatlarını gündüz-gece, her türlü hava koşulunda hatasıza yakın belirleyip iletebilen Engerek 8, sınır emniyeti, devriye ve arama gibi görevlerde güvenlik güçlerine katkı sunacak.
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