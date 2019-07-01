Yerli biberin tadı yıllardır değişmedi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yerli tohumlarla yetiştirilerek tarımı yapılan Emcelli biberinin yıllardır tadı değişmezken, pazardaki yerini alan biberler kilogramı 8 liradan alıcı buluyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yerli tohumlarla yetiştirilerek tarımı yapılan Emcelli biberinin yıllardır tadı değişmezken, pazardaki yerini alan biberler kilogramı 8 liradan alıcı buluyor.

Manisa’nın Sarıgöl ve çevresinde ünlü olan ve yerli tohumdan üretilen Emcelli biberinin tadı yıllardır değişmedi. Pazardaki yerini alan meşhur biber 8 liradan alıcı buluyor. Sarıgöl ve çevresinde oldukça rağbet gördüğünü belirten Sarıgöl Manavcılar Derneği Başkanı Necati Uysal, "Emcelli biberleri başka biberlere benzemez. Piyasaya çıktığında büyük rağbet görmekte. Yerli olması nedeniyle salatalara, yemeklere ayrı bir lezzet vermekte. İlerleyen günlerde Emcelli biberlerinden kışlık kurutma çalışmalarına başlanır. Tarhana yapımında da değerlendirilir" dedi.

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