Yerli ayakkabıcılar görücüde
Yerli ayakkabıların görücüye çıktığı 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı başladı.04 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, Gaziantep’te başladı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkan Vekili Cevdet Akınal, “En önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep’ten, 2018 yılında toplam 148 milyon dolar ihracat gerçekleşirken 2019 yılının ocak-nisan döneminde 66 milyon dolar ihracat yapılmıştır. İlk 4 ayda Türkiye’den yapılan ayakkabı ihracatının yüzde 17’si Gaziantep’e aittir” dedi.
Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Suriye, Irak ve Sudan’dan 150 firma ile 400 markanın kış sezonuna ait ürünlerini sergilediği fuar 7 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.
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