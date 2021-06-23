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Sağlık Yerli aşının yan etkisi var mı? TURKOVAC baş ağrısı yapıyor mu?
Sağlık

Yerli aşının yan etkisi var mı? TURKOVAC baş ağrısı yapıyor mu?

Türk aşısının yan etkisi oldu mu? Koronavirüs salgınında yerli ve milli aşı son derece önemli. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı faz 3 çalışmalarına geçti. Yerli aşıyı olmak isteyenler ise TURKOVAC’ın yan etkisi olup olmadığını merak ediyor. Yerli aşının yan etkisi var mı? Yerli aşı olanlarda yan etki görüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 15:55:00 -
Yerli aşının yan etkisi var mı? TURKOVAC baş ağrısı yapıyor mu?

Türkiye haziran ayında adeta bir aşı seferberliği başlattı. 44 milyonu aşkın aşı uygulandı. Aşılamanın bu hızla devam etmesi ve birkaç hafta içinde aşı sırasının 18 yaş üstüne gelmesi bekleniyor. Bu dönemde pek çok kişi yerli aşının uygulanması bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı bir açıklamada arzu eden vatandaşlara 3.doz olarak yerli aşı tercihinin sunulacağını ifade etmişti. Yerli aşının ismi TURKOVAC  olarak belirlendi ve 22 Haziran’da Faz 3 çalışması başladı. Vatandaşlar aşıyı yaptıran gönüllülerin bir yan etki yaşayıp yaşamadığını araştırıyor. Peki, TURKOVAC yan etkisi var mı?

Yerli aşının yan etkisi var mı? TURKOVAC baş ağrısı yapıyor mu?

TURKOVAC  Faz-3 aşaması kapsamında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak. Yerli inaktif aşı TURKOVAC uygulanan gönüllülerden biri olan 38 yaşındaki Hüseyin Polat, aşı sonrası hiçbir yan etki yaşamadığını belirtti. Polat, “Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Ateş, öksürük, ishal gibi bir belirti olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti” diye konuştu.

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Sağlık

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