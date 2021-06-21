Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşıda son durum
Kim ne zaman yerli aşı olacak? Koronavirüs salgınında yerli ve milli aşıların önemi aşı tedarikinde zaman zaman yaşanan aksaklıklarla gözler önüne serildi. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Erciyes Üniversitesi aşısının Faz 3 çalışmaları ise sürüyor. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?
Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 43 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olmak isteyen ve yerli aşının kimlere ne zaman uygulanacağını araştıranlar ‘Yerli aşıda son durum nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında kabine toplantısının ardından açıklama geldi.
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşıda son durum
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz” ifadelerini kullandı.