Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 43 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olmak isteyen ve yerli aşının kimlere ne zaman uygulanacağını araştıranlar ‘Yerli aşıda son durum nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında kabine toplantısının ardından açıklama geldi.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşıda son durum

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz” ifadelerini kullandı.