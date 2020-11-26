Yerli aşı müjdesi millî para çağrısı

Yeni Akit Ankara

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar ve müjdeler verdi... Koronavirüsle mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı geliştirme çalışmalarında artık uygulama aşamasına gelen projeler olduğuna değinerek, Çin, Rusya, Amerika ve Avrupa’da geliştirilen tüm aşıları yakından takip ettiklerini ifade etti. Bunların bir kısmına şimdiden ön siparişleri de verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Yerli aşı önümüzdeki ay

“İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi, kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Söz aldığımız tüm uluslararası platformlarda, aşı çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz. Aşımızı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.”

Gemimize taciz hukuksuzluk

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davranıldığını belirten Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Ama ne yazık ki bizim bu soğukkanlı, sabırlı davranışımıza rağmen işte en son yine bir sivil gemimize, Libya’ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli yerlere de gönderildi, gönderilecek.”

Bizim ittifakımızda pazarlık yok

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Hâlâ parlamenter sistemi savunanlar var. Soruyorum; acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini, neler çektiğimizi bilmiyor muyuz, bir adım ileri gidebildik mi? Milletimizin 200 yılık umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile birlikte gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli, açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı büyük ve güçlü Türkiye’dir.”

Haddini bil Bay Kemal!

Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, şunları anlattı: “CHP’nin başındaki zat ‘hâlâ bu iktidarın peşinde giden öğretmen varsa ben ona öğretmem demem’ diyerek, faşizmin en sefil örneklerinden birini, hem de Öğretmenler Günü’nde tekrar sergilemiştir. Haddini bil. Bir taraftan ‘biz başöğretmenin kurduğu partiyiz’ diyeceksin, öbür taraftan kalkıp öğretmenlere saygısızlık yapacaksın. Bay Kemal şunu bil: Biz, ‘bana bir harf öğretinin kölesiyim’ diyen bir kültürün, medeniyetin mensuplarıyız. Kendine tabi olmayan herkese hakaret etmeyi siyaset sanan bu sefil zihniyet, ülkenin utanç kaynağı haline gelmiştir. Bizim için her öğretmen, hangi siyasi partiye oy verirse versin hürmete layıktır. ”

Vatandaşa Türk Lirası çağrısı

Vatandaşlara, 17 Kasım’da çıkan yasada yer alan ‘varlık barışı’ndan yararlanma çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasını söyle tamamladı: “Varlık barışı ile amacımız, yurt dışında bulunan yerli ve yabancı varlıkları ülkemize çekmek, yurt içindeki kayıt dışı varlıkları da sisteme dahil etmektir. İnşallah, 30 Haziran 2021’e kadar sürecek bu uygulamayla, çok daha büyük rakamları kayıt altına alarak, ekonomimize kazandıracağız. Yurt dışındaki ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum.”