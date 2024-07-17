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Otomotiv Yerli apron otobüsü Suudi Arabistan’a ihraç edildi
Otomotiv

Yerli apron otobüsü Suudi Arabistan’a ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-17 19:47:00 -
Yerli apron otobüsü Suudi Arabistan’a ihraç edildi

Türkiye’nin “ilk yerli apron otobüsü” unvanına sahip NEOPORT, Suudi Arabistan’a ihraç edildi.

Türkiye’nin ticari araç üreticilerinden BMC, 14 metre tam alçak tabanlı yapısı, yolcu iniş ve binişleri için her iki yöne de yatabilme özelliği ile havalimanı ulaşımını daha konforlu hale getirmek için NEOPORT 14M’yi geliştirdi.

Teslimat üstüne teslimat

Yerli ve milli imkanlarla üretilen apron otobüsü NEOPORT, ilk kez 2017’de Belçika’da düzenlenen Busworld Otobüs Fuarı’nda sergilendi. BMC, NEOPORT’un ilk 2 teslimatı Atatürk Havalimanı’nda kullanılmak üzere yapıldı. Buradaki performansıyla beğenilen otobüslerle geçen yıl İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak üzere TGS Yer Hizmetleri AŞ’ye 7 adetlik teslimat gerçekleştirildi. NEOPORT 14M apron otobüslerine geçen ay 7 otobüs daha eklendi. NEOPORT 14M apron otobüsü, geçen sürede Kazakistan Türkistan Uluslararası Havalimanı’nda da aktif olarak kullanılmaya başlandı. NEOPORT 14M apron otobüsünün yeni kullanıcısı ise Suudi Arabistan olacak. Suudi Arabistan’daki en önemli havalimanı hizmet sağlayıcısı Suudi Al-Amad Havaalanı Hizmetleri ve Destekleyici Taşımacılık Şirketi (SAAS) ile görüşmeler tamamlanarak 10 adet apron otobüsünün ihracatı gerçekleştirildi.

Özel olarak üretildi

Suudi Arabistan’da en modern araç ve otobüs filosuna sahip olan, tüm ulusal ve uluslararası şirketlere havalimanları içinde ve dışında ulaşım çözümleri sunan SAAS için yüksek sıcaklık ve zorlu iklim şartlarına uygun özel olarak üretilen apron otobüslerinin bu ay itibarıyla havalimanlarında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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