Milli futbolcuya veda ettiler! Borussia Dortmund’da Salih Özcan dönemi bitti
Bundesliga’da sezonu ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına başladı. Siyah-sarılı ekip, milli orta saha Salih Özcan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sezonu şampiyon Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund’da yeni sezon planlamasının ilk ayrılıklarından biri Salih Özcan oldu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan’ın Borussia Dortmund’da dört yıl boyunca gösterdiği tutku, bağlılık ve özveri için teşekkür etti.
Borussia Dortmund formasıyla toplam 96 müsabakaya çıkan Salih Özcan, gol sevinci yaşayamazken 2 asist katkısı yaptı.