Yerli alternatiflere yönelim arttı

BiP, Dedi, Signal ve Telegram’ın aralarında yer aldığı 4 platform öne çıktı.

Kritik çağrı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da “Yabancı menşeli uygulamalar, veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, bizim ürünlerimizde var. İşte onun için tüm telefon kullanıcılarımızı yerli ürünlerden, uygulamalardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

Dedi de güvenli

BiP gibi Dedi de güvenli. Açık kaynaklı bir yazılım üzerine temellendirilen Dedi’nin kaynakları herkes tarafından incelenebiliyor. HAVELSAN ileti ise Türkiye’de önemli kurumlar tarafından kullanılıyor. Ürün, güvenli sesli ve görüntülü görüşmeye imkân tanıyor. Gerek medya, doküman ve lokasyon paylaşımını gerek kurumsal gruplar kanalıyla toplu görüşmeler yapılmasını olanaklı kılıyor. İlgi gören ileti, hem HAVELSAN hem Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, hem de Rekabet Kurumu personeline sunuldu. Uzmanlar, yerli alternatiflerin verilerini Türkiye’de tutması nedeniyle diğer uygulamalara göre daha güvenilir olduğunu belirtiyor.