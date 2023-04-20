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Yemek Tarifleri Yerfıstıklı peynirli kadayıf böreği tarifi: Bayram için size enerji olacak börek! Şimdi böyle, bayrama hazırlıklar yapılıyor
Yemek Tarifleri

Yerfıstıklı peynirli kadayıf böreği tarifi: Bayram için size enerji olacak börek! Şimdi böyle, bayrama hazırlıklar yapılıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-20 16:51:00 - 2023-04-20 16:58:24
Yerfıstıklı peynirli kadayıf böreği tarifi: Bayram için size enerji olacak börek! Şimdi böyle, bayrama hazırlıklar yapılıyor

Bayrama sayılı günler kala, baklavacıları ve ev hanımlarını da tatlı bir telaş sardı. Ramazan bayramında masalarda yaşanan mutluluklar yanı sıra oruç döneminde çekilen enerji krizi had safhaya ulaşmasından ötürü ailede herkes veya misafirleriniz sizden bayramda tatlı isteyecek. Siz bu tarifle biran önce stoku yapın. Bayrama kadar süre azda olsa bu tarifle kolayca yapabileceksiniz. Gelenler lezzetine şok olacak, etkisi altına alacak. Şimdiden hayırlı bayramlar dileriz. Afiyet olsun.

Çok kolay nefis bayram için börek tarifi! Bayram sabahı hazırlanacak börek tarifi püf noktası: Şerbet için tozşeker ve suyu kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip karıştırın. 

Yerfıstıklı peynirli kadayıf böreği tarifi:

Malzemeler

300 gram tel kadayıf

125 gram tereyağı

150 gram dil peyniri
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 su bardağı dövülmüş yerfıstığı

Şerbeti için: 2 su bardağı tozşeker

2 su bardağı su, 2 damla limon suyu

Üzeri için: Toz antepfıstığı

Şerbet için tozşeker ve suyu kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan eritilmiş tereyağını tel kadayıfın üzerine gezdirip, elinizle iyice didikleyin ve kadayıfın tereyağını çekmesini sağlayın. Daha sonra yarısını yağlanmış tavaya yerleştirip, üzerine dil peynirini koyun, ardından yerfıstığı serpin. Kalan tel kadayıfı üzerine yayıp, elinizle iyice bastırın ve ocağa oturtun. Tel kadayıf kızarana dek pişirin. Kızarınca ters yüz edip, diğer tarafını da pişirin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Soğuk şerbeti ılık tel kadayıfın üzerine gezdirin. Üzerine toz antepfıstığı serpin. Ilık veya soğuk servis yapın.

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