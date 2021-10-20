Çekerek’in girişimci kadınları tarafından kurulan Çekerek Girişimci Kadınlar Kooperatifi hem üretiyor hem de ev kadınlarına iş imkanı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın sık sık dile getirdiği ‘yerelden kalkınma hamlesi’ Yozgat’ta kadınların elinde de hayat bulmaya başladı. Çekerek İlçesi’nde bir grup kadının bir araya gelerek kurduğu kooperatif, üretiyor, ürettikçe kazanıyor ve kazandırıyor.

Çekerek Girişimci Kadınlar Kooperatif Başkanı Emine Turgut, kooperatifin 2018 yılında kurulduğunu söyledi. Öncelikle lavanta hasadı ile başladıklarını kaydeden Turgut, “Biz burada önce lavanta hasadı ile başladı. Lavanta ile lavanta kolonyamızı, yağımızı, taçlarımız, buketimiz o şekilde devam etti. Lavanta bittikten sonra biz burada kuşburnu marmelatına geçtik. İlk önce kuşburnu marmelatı, acılı soslarımız, salçamız, tatlı üzüm pekmezimizi yaptık. Şu anda belediye başkanımızın baraj kenarına ektirmiş olduğu biberlerden hasadını bize gönderdiler. Onunla ilgili çalışmalarımızla sos yapacağız. Acı kapya biberden şu anda biber salçası yapıyoruz. Diğer taraftan da üzüm pekmezi yapımı devam ediyor” şeklinde konuştu.

Turgut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın kendilerine destek olduğunu belirterek, “Bizim burada 2 tane eğitim atölyemiz var. Belediye Başkanımız bu konuda çok yardımcı oldular. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey efendinin desteği yine üzerimizde. Hem onun hem de belediye başkanımızın desteği ile su kabağı atölyesi kuruldu. O kabak atölyesinde bayan arkadaşlarımız gönüllü olarak geliyorlar. Burada bize yardımcı oluyorlar. Hiçbir ücret talep etmiyorlar. Buradan elde edilen gelirleri de biz burada çocuklara burs olarak veriyoruz” dedi.

Kooperatifte bulunan kadınların ev ekonomisine katkı sağladıklarını da hatırlatan Turgut, “Onun haricinde de arkadaşlarımız biz burada aile gibiyiz. Birbirimizi kırmadan, üzmeden ve dökmeden çalışıyoruz. Buraya gelince bayanlar mutlu olarak ayrılıyorlar. Evlerine de ihtiyaç haricinde de kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Hem de evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Buraya gelemeyip de bizim çocuğumuz, anne babamız var diyenlere de buradan malzeme veriyoruz. Evde yapacakları işleri yapıp bize getiriyorlar. Biz burada satıyoruz ve ücretlerini ödüyoruz. Onlarda bu şekilde katkı sağlıyor evlerine” diye konuştu.

Çekerek Girişimci Kadınlar Kooperatifine 2 yıldır üye olduğunu anlatan Semiha Ecevit ise ev ekonomisine katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirterek “2 yıldır kooperatifte üyeyim. Burada çalışıyoruz. Köylerden üzümleri toplayıp getiriyoruz. Çiğneyip kestirme yapıyoruz. Sonra kazanlarda kaynatıp 2 gün dinlendirme yapıyoruz. Tortusu dibine çöktükten sonra şişeleyip imalata hazır hale getiriyoruz. Tamamen organik. Köylerin bağlarından toplanıyor.” ifadelerine yer verdi.