Sadece 90 günde yatırımını tam 4’e katlıyor! Tarla değil darphane mübarek: İşte üreticisine 3 ayda ev ve araba aldıran gizemli meyve
Sadece 90 günde yatırımını tam 4'e katlıyor! Tarla değil darphane mübarek: İşte üreticisine 3 ayda ev ve araba aldıran gizemli meyve

Küresel tarım dünyası, Hindistan’ın Kundhei köyünde geleneksel pirinç ve mısır ekimini terk ederek ezberleri tamamen altüst eden üreticilerin sessiz ve devasa zenginleşme hikayesini konuşuyor. "Tayvan Harikası Sarı Karpuz" adı verilen egzotik ürüne yönelen çiftçiler, 50 bin rupilik son derece düşük bir başlangıç maliyetiyle hasat döneminde tam 200 bin rupilik ciroya ulaşarak yatırımını sadece 3 ayda 4'e katlamayı başardı.

2021 yılında küçük bir arazi üzerinde tamamen deneme amacıyla başlayan bu serüven, şimdilerde bölge üreticileri için adeta bir darphaneye dönüşmüş durumda. Çiftçilerin paylaştığı gelir tablosu ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Tarlaya yatırılan sadece 50 bin rupilik son derece düşük bir başlangıç maliyeti, hasat döneminde tam 200 bin rupilik devasa bir ciroya ulaşıyor.

Tohum, gübre ve işçilik gibi tüm masraflar düşüldükten sonra, 3 ay gibi kısa bir vadede elde edilen 150 bin rupilik net kâr, bölge tarım tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir rekor olarak kabul ediliyor. Hızlıca olgunlaşan ve toprağı yormayan bu karpuzların hasat edilmesinin hemen ardından arazi, vakit kaybedilmeden pirinç ekimine hazır hale getiriliyor. Böylece çiftçiler, aynı topraktan yılda iki kez büyük gelir elde etme şansı yakalıyor.

Üreticiler, "Tayvan harikası" olarak adlandırılan bu egzotik meyvenin kilogram satış fiyatının, piyasadaki geleneksel kırmızı karpuzları tam ikiye katladığını belirtiyor. Hasat döneminde yaşanan yoğun talep patlaması ve yüksek kâr marjı sayesinde, üreticiler için artık ev ya da araba sahibi olmak yıllarca süren uzak bir hayal olmaktan çıktı. "Aarohi" ve "Vishala" gibi yüksek verimli özel türlerle arazilerini donatan köylüler için bu lükslere ulaşmak, sadece bir-iki hasatlık, yani yaklaşık 15 günlük bir pazarlama sürecine bakıyor.

Piyasadaki diğer tüm rakip meyveleri gölgede bırakan ve alıcıların tarlada daha toplanmadan kapış kapış kapattığı sarı karpuzun sırrı üç temel kritere dayanıyor: 1- Dışarıdan bakıldığında klasik yeşil bir karpuzdan farksız görünen bu ürün, kesildiği anda ortaya çıkan parlak sarı rengiyle büyüleyici bir kontrast sunuyor. Bu sıra dışı görünüm, onu lüks restoranların, otellerin ve gurme sofraların yeni gözdesi yapıyor. 2- Klasik kırmızı karpuzlara oranla çok daha yüksek bir şeker oranına ve aromatik yoğunluğa sahip olması, tüketicilerde yoğun bir talep patlamasına yol açıyor. 3- Tohumun toprakla buluşmasından sadece 90 gün sonra hasada hazır hale gelmesi, üreticiye yılda birden fazla kez nakit akışı ve büyük ciro yapma fırsatı tanıyor.

