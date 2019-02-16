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Yerel seçim öncesi son anket!

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yapılan son ankete göre; İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım yüzde 54,2 oy oranı alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 45.8 oy alıyor. İşte son anket sonuçlarından çıkan tablolar...

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:46
Yerel seçim öncesi son anket!

Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak. Sandık başına gidecek olan seçmenler anket sonuçlarını merak ediyorlar. Seçim anketi sonuçlarında hangi partinin önde olduğu araştırılıyor.

Star Gazetesi yazarlarından Kemal Gümüş'ün haberine göre, CHP, İP ve Saadet Partisi'nin HDP ile yaptığı ittifak anlaşmasının seçmenleri uzaklaştırıldığı görüldü.

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Aydın, Hatay'da her ilde ortalama 4 bin 300 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede vatandaşlar, yerel seçimlerinde tercihlerini AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana tavır koyacağını söyledi.

İP ve CHP seçmeni tercih yapmak zorunda bırakıldığında HDP'li ittifaktansa MHP ve AK Parti ittifakına söz konusu illerde destek verdiği ortaya çıktı.

Mehmet Özhaseki'den seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında devam eden görüşmelerin 2-3 gün içinde sonuçlanacağını bildirdi. Ankara'daki son anketlerin sorulması üzerine Özhaseki, "Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde dağınıklık vardı. Ama çok şükür, biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber olduğumuz, ittifak ettiğimiz MHP var. Bizim iki partinin oyu bile başlı başına yüzde 50'yi aşmamıza yetiyor." dedi.

Anket sonuçlarında son durum?

CHP ile İP'in 31 Mart yerel seçimleri öncesi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutması, terör örgütü sözcülerinin Millet İttifakı destek veren açıklamaları, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Millet İttifakı çatısı altında toplanan CHP, İP ve Saadet Partisi'nin HDP ile yaptığı anlaşmaya tepki gösteren seçmenler, hızla kendi partilerinden uzaklaşıyor.

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Aydın, Hatay'da her ilde ortalama 4 bin 300 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede vatandaşlar, yerel seçimlerinde tercihlerini AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana tavır koyacağını söyledi.

2014 Yerel Seçim sonuçları ve 24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçları dikkate alınarak yapılan araştırmaya katılan vatandaşların, Mart 2019 seçimlerinde sandığa gitme gerekçeleri olarak, yaşadığı ilin değişime olan ihtiyacı, daha iyi hizmetler, yenilikler, yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi nedenler ön plana çıktı.

Seçmen bölücülükten rahatsız

Sonuçları değerlendiren Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermek amacıyla iş birliği yapması, aday çıkarmaması veya profili düşük adaylar çıkarmasının sonuçları etkileyeceğini söyledi.

CHP'nin kurucu parti olma özelliğinin aksine bir görüntü çizmesine dikkat çeken Gezici, "Bölücü bir hareketin siyasal uzantısı şeklindeki hareketle beraber anılması, ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik duyarlılık sahibi, merkeze yakın seçmeni CHP'den uzaklaştırdı. İP ve CHP seçmeni tercih yapmak zorunda bırakıldığında HDP'li ittifaktansa MHP ve AK Parti ittifakına söz konusu illerde destek verdiği ortaya çıktı. Bu algıdan dolayı seçmen kızgın davranıyor. Millet İttifakı'nın bir birine zıt partileri bir araya getiremediği ve tam anlamıyla tabanda ittifakın olmadığı görülüyor" dedi.

Adana'da oyları hassasiyet belirleyecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verecekleri sorulan Adanalıların yüzde 57,7'si AK Parti ve MHP'nin ortak adayı MHP'li Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade etti.

Seçmenlerin yüzde 42,3'ü de Zillet İttifakı'nın CHP adayı Zeydan Karalar'a oy vermek istediğini vurguladı.

HDP'nin Zeydan Karalar'ı destekleme kararı alması ve Karalar'ın yakın zamanda PKK terör örgütü mensubunun cenaze törenine araç tahsis etmesi seçmenlerin oy tercihini etkiledi.

Bu bağlamda terör örgütüne verilen destek sonucu ortaya çıkan tepki Cumhur İttifakı adayının oy oranını yüzde 58'lere kadar yükseltti.

Hatay'da Savaş kaybetti

Hataylılar Cumhur İttifakı'ndan yana tercihte bulunacaklarını açıkladı. Hatayın yüzde 53,8'i AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı İbrahim Güler'i tercih ederken, yüzde 43,5'i de Zillet İttifakı'nın adayı Lütfü Savaş'ı tercih edeceğini belirtti.

Savaş'a destek verecek HDP'lilerin oy oranı ise yüzde 2,7'de kaldı.

Bursa'da Cumhur zorlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için hangi partiye oy verecekleri sorulan Bursalıların yüzde 48,8'i AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayıAlinur Aktaş'a oy vermek istediğini yüzde 51,2'i de Zillet İttifakı'nın CHP adayı Mustafa Bozbey'e oy vermek istediğini belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:46
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Gümüş
  4. Bursa
  5. Ankara
  6. Mersin
  7. Aydın
  8. Binali Yıldırım
  9. Adana
  10. Zeydan Karalar
  11. Karalar
  12. Güler
  13. Hatay
  14. Mustafa Bozbey
  15. Mehmet Öz
  16. Lütfü Savaş
  17. Hüseyin Sözlü
  18. Mehmet Özhaseki
  19. Alinur Aktaş
  20. İmamoğlu
  21. Cumhur İttifakı

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