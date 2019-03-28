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Yerel seçim 2019 son dakika anket sonuçları İstanbul Ankara İzmir Balıkesir Adana

2019 yerel seçim sonuçları son dakika hangi parti ne kadar oy oranına sahip olacak? sorusu seçimlere sayılı günler kala merak ediliyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC, 31 Mart 2019 yerel seçim öncesi son anket sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. ORC İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Adana, Zonguldak, Bartın ve Isparta yerel seçim sonuçları son dakika anket son sonuçlarına açıkladı. Peki İstanbul'da kim önde? Ankara'yı kim kanıyor? İzmir'de son durum ne? Adana son seçim sonuçları oy oranları. İşte Yerel seçim 2019 sonuçları...

28 Mart 2019 Perşembe 16:26
Yerel seçim 2019 son dakika anket sonuçları İstanbul Ankara İzmir Balıkesir Adana

2019 yerel seçim sonuçları son dakika hangi parti ne kadar oy oranına sahip olacak? sorusu seçimlere sayılı günler kala merak ediliyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC, 31 Mart 2019 yerel seçim öncesi son anket sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. ORC İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Adana, Zonguldak, Bartın ve Isparta yerel seçim sonuçları son dakika anket son sonuçlarına açıkladı. Peki İstanbul'da kim önde? Ankara'yı kim kanıyor? İzmir'de son durum ne? Adana son seçim sonuçları oy oranları. İşte Yerel seçim 2019 sonuçları...

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. Siyayi partiler kadar seçmenler de il ve ilçe belediye seçim sonuçlarını son dakika merak ediyor. 2019 yerel seçimlere aynen 24 Haziran genel seçimlerinde olduğu gibi Cumhur ittifakı (AK Parti-MHP) ile Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti- Saadet Partisi-HDP) bunların dışında ittifaka dahil olmayan aralarında DSP, DP, BTP ve Vatan Partisi'nin de bulunduğu toplan 12 siyasi parti giriyor. Başta İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, 2019 Ankara yerel seçim sonuçları, İzmir 2019 yerel seçim sonuçları, Balıkesir yerel seçim sonuçları 2019, Eskişehir 2019 yerel seçim sonuçları, Adana 2019 yerel seçim sonuçları en çok merak edilen illerin başında geliyor. 2019 yerel seçimlerine 2 gün kala 24 Haziran 2018 seçimlerini en iyi bilen anket şirketi ORC, 2019 yerel seçim sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Peki ORC anket sonuçlarına göre Cumhur ittifakı oy oranı ne?2019 yerel seçim sonuçları Millet ittifakı oy oranı son dakika. Cumhur ittifakının kazandığı belediyeler hangileri? AK Parti hangi belediyeleri kazandı? CHP, İYİ Parti 2019 yerel seçim sonuçlarına göre hangi belediyeleri kazanıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti 2019 yerel seçim sonuçlarına göre kazanılan belediyeler...

14 bin 760 kişi ile yüz yüze yapıldı

Araştırma 21-27 Mart tarihleri arasında tam 14 bin 760 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerle yapıldı.

2014 İstanbul yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.95

CHP adayı Mustafa Sarıgül % 40.08

HDP adayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8

MHP adayı Rasim Acar % 3,9

2014 Ankara yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Melih Gökçek % 44.82

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.82

MHP adayı Mevlüt Karakaya % 7.77

BBP adayı Remzi Çayır % 1,3

İzmir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı  Aziz Kocaoğlu % 49.6

AK Parti adayı Binali Yıldırım % 35.9

MHP adayı Murat Taşer % 8

Zonguldak 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Muharrem Akdemir % 39.9

AK Parti adayı Ali Bektaş % 38.6

MHP adayı Gürkan Gülay % 17.7

Adana 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyin Sözlü % 33.6            

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32       

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

2014 Isparta yerel seçim sonuçları 

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın % 44.5

AK Parti adayı Nuri Uzaktaş % 39.9

CHP adayı Mehmet Lütfü Çakmakçı % 10

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

Eskişehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Yılmaz Büyükerşen % 45.3

AK Parti adayı Harun Karacan % 39.1

MHP adayı Kadir Çalışıcı % 11.2

Eskişehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

 

2014 Bartın yerel seçim sonuçları

MHP adayı Cemal Akın % 45.86

AK Parti adayı Seyfettin Kalay % 26.67

CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya % 24.56

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:26
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. Isparta
  4. Yerel seçim 2019 son dakika anket sonuçları
  5. AK Parti İstanbul adayı
  6. İstanbul Ankara İzmir Balıkesir Adana
  7. İstanbul yerel seçim sonuçları 2019
  8. 2019 Ankara yerel seçim sonuçları
  9. İzmir 2019 yerel seçim sonuçları
  10. Balıkesir yerel seçim sonuçları 2019
  11. Eskişehir 2019 yerel seçim sonuçları
  12. Adana 2019 yerel seçim sonuçları
  13. Cumhur ittifakı oy oranı ne?
  14. 2019 yerel seçim sonuçları Millet ittifakı oy oranı son dakika
  15. Cumhur ittifakının kazandığı belediyeler hangileri?
  16. AK Parti hangi belediyeleri kazandı?
  17. CHP İYİ Parti 2019 yerel seçim sonuçlarına göre hangi belediyeleri kazanıyor?
  18. AK Parti
  19. MHP
  20. CHP
  21. İYİ Parti 2019 yerel seçim sonuçları
  22. İstanbul'da kim önde?
  23. Ankara'yı kim kanıyor?
  24. İzmir'de son durum ne?
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