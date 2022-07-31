Yerebatan Sarnıcı'nda çıplak heykel rezaleti! CHP ile ittifak yapan partilerde sessizlik sürüyor
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restorasyonunu tamamladığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle ziyarete açılan Yerebatan Sarnıcı'nda "çıplak kadın heykeli" rezaleti yaşanırken, CHP'nin muhafazakar olduğunu iddia eden ittifak ortaklarının sessizliği sürüyor.
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Hazreti Ömer'in yolunda yürüdüğünü iddia eden İYİ Parti ile Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin Yerebatan Sarnıcı'ndaki rezalete ilişkin sessizlikleri sürüyor.
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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonunu tamamladığı, 22 Temmuz'da ziyaretçilere açılan Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde çıplak heykel rezaleti yaşanıyor.
“Daha Derine” adlı rezil heykel sergisinde; Ali Abayoğlu, Yasemin Aslan Bakiri, Berkay Buğdan, Malik Bulut, Aslı İrhan, Jennifer Steinkamp, Güneş Terkol, Muzaffer Tuncer ve Ozan Ünal’ın çalışmaları yer alıyor.