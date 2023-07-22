Yerden yere vurup istifa etti! Deva Partisi’ne bomba suçlamalar
DEVA Partisi'nin üst yöneticilerinden Ramiz Ongun, partiyi yerden yere vurup istifa etti.
Millet İttifakı ortaklarından olan DEVA Partisi’nin kurucu üyelerinden Ramiz Ongun, partisiden istifa ettiğini açıkladı.
Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi’ni likayatsizlikle suçlayan Ongun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle Deva Partisinden istifa ediyorum."