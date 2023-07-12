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Medya Yer yerinden oynayacak! Millet İttifakı’nın gay başkanları birbirlerine bunları yazmış
Medya

Yer yerinden oynayacak! Millet İttifakı’nın gay başkanları birbirlerine bunları yazmış

Yeniakit Publisher
2023-07-12 16:24:00 -
Yer yerinden oynayacak! Millet İttifakı’nın gay başkanları birbirlerine bunları yazmış

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Millet İttifakı mensubu iki erkek başkanın cinsel içerikli iğrenç yazışmalar yaptığını ileri sürdü.

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Millet İttifakı mensubu iki erkek başkanın cinsel içerikli iğrenç yazışmalar yaptığını ileri sürdü. Ramoğlu, Türkiye gündemine bomba gibi düşecek yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet İttifakı" için "Bunlar LGBT'ci" derken ne doğru demiş!

"- Kusura bakma mesajı görmeniz için aradım, umarım uyumuyordunuz?"

"- Merhaba, iyi geceler uyumaya hazırlanıyordum. Neredesin, cevap vermeyince ümidi kesmiştim..."
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"- Şifremi unuttum, zor açabildim kusura bakmayın..."

"- Anladım. Burada mısınız?"

"- Evet."

"-Ne kadar kalacaksın?"

"- Gündüz yazışalım ya da..."

"Sormamıştım, sevişme sever misiniz?"

Burada yazamadığım çok daha iğrenç yazışmaları iki erkek başkanın!

Üstelik ikisi de "Millet İttifakı"na mensup...

Ninem yine haklı çıktı, "Yer gök yeminli, gizli bir şey kalmaz" demişti!

Çok azını yazabildim mesajların... Dini kuruluşları diline dolayan İsmail Saymaz gibilerin kulakları çınlasın!

***

Güney illerinden birinde parti başkanı olan şahıslar sevgilisine ateşli aşk mesajları atmış, o mesajların ekran görüntüleriyle gay başkanlara şantaj yapıldı!

Skandalın ifşa olması üzerine il başkanı istifa etmek istemiş ancak ilin belediye başkanı istifaya engel olmuş! Başkan, yönetici arkadaşlarıyla da ilişki yaşamış. Yazışmaların ifşasından sonra konuşulanlar böyle. Skandal olayda ittifakın küçük ortağının ilçe başkanı da var! Rezil olaya tepki büyük!

Adana Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın ise danışmanı İpek Sabah'ı Almanya'daki LGBT yürüyüşüne göndermesi şehirde hoş karşılanmadı. Hatta danışmanın kendinden geçtiği yürüyüş videosunu büyük bir iş başarmış gibi paylaşıp altına da, "Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" şeklindeki sözlerine öfke var!

Çünkü Zeydan Başkan, işçilere ödeme yapmadı ama yüz binlerce lirayı gözünü kırpmadan sapıklar için harcadı!

Tek başına bu iş Zeydan'ın seçimi kaybetme sebebidir!”

 

 

 

 

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