Yer: Ordu! İdam edin bunları

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Şüphelileri yakın takibe alan ekipler, dün sabah şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon esnasında uyuşturucu yüklü araçta bulunan S.Ç. (53), M.A.G. (38), M.E.D. (23) ile uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı belirlenen V.K. (23), K.K. (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24), P.B. (23) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9’u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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