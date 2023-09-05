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Gündem Yer: Ordu! İdam edin bunları
Gündem

Yer: Ordu! İdam edin bunları

Yeniakit Publisher
2023-09-05 16:44:00 -
Yer: Ordu! İdam edin bunları

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Şüphelileri yakın takibe alan ekipler, dün sabah şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon esnasında uyuşturucu yüklü araçta bulunan S.Ç. (53), M.A.G. (38), M.E.D. (23) ile uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı belirlenen V.K. (23), K.K. (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24), P.B. (23) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9’u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
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