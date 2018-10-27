Yer kirası ödenmeyen DEKAMER kapanabilir

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'nın müdürlüğünü yaptığı, farklı ülkelerden gönüllülerin de çalıştığı DEKAMER'in bulunduğu 22 dönümlük arazi, 9 yıl önce, PAÜ tarafından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiralandı. Sürenin sona ermesiyle birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden PAÜ'ye gönderilen yazıda, caretta caretta kaplumbağaların rehabilitasyonun yapıldığı DEKAMER'e tahsis edilen Dalyan ilçesindeki 22 dönümlük arazi kullanılmaya devam edilecekse, taahhüt senedinin verilmesi ve ilk yıl kira bedellerinin yatırılması istendi. PAÜ Rektörlüğü ise Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, "Rektörlük bünyemizde bulunan DEKAMER yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde eksiklerini tamamlayamamış olduğundan, söz konusu alan teslim alınmayacaktır" cevabını verdi. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ imzalı cevabın üzerine, merkez kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Hüseyin Bağ, DEKAMER'de gelir ve giderlerle ilgili hiçbir kaydın tutulmadığını, daha önce bu konuda uyarıda bulunduklarını belirterek, "Biz DEKAMER'in kapatılmasıyla ilgili bir adım atmadık. Daha önce DEKAMER'le ilgili yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasını istedik. Biz de ödenek sağlıyoruz, ancak orası yabancı para birimiyle ve TL adı altında bağışlar alıyor. Bunlar nereye gidiyor bilmiyoruz. Gelir ve giderler kayıt altına alınmıyor. Bunların kayıt altına alınmasını istedik. Denetleme yapılsa orası için hesap veremeyiz. Şimdiye kadar hiçbir kayıt yapılmamış, bizim oradan istediğimiz kayıtların yapılmasıdır" dedi.

Çevreciler endişeli

Merkezi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve çevre çalışmalarıyla öne çıkan Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği'nin (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise DEKAMER'in kapatılmasının yaralı deniz kaplumbağalarının kaderine terk edilmesi anlamına geleceğini belirterek kaygılarını dile getirdi. EKODOSD Başkanı Sürücü, şunları söyledi:

"DEKAMER'in olmadığı yıllarda, bölgemizde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarına bir şey yapılamıyor ve bu nadir canlılar, çaresizlik içinde ölüme terk ediliyordu. Merkez açıldıktan sonra, yaralı olarak bulunan kaplumbağalar en kısa sürede DEKAMER'e ulaştırılıp, tedavileri sağlanmaya başladı. Kuşadası ve çevresinden de yaralı olarak bulduğumuz birçok deniz kaplumbağası DEKAMER'e ulaştırılıp, onların tedavileri gerçekleştiriliyordu. Tedavileri biten kaplumbağalar tekrar Kuşadası'na getirilip, yaşam alanı olan denizlere bırakılıyordu. Deniz kaplumbağalarına ne olacak? Ölüme mi terk edilecek? Bunun sorumlusu kim olacak? DEKAMER, deniz ekosistemi için çok önemli olan deniz kaplumbağalarının tedavisi için önemli bir işlev gerçekleştiriyor. Bu merkezin yaşaması ve işlevini sürdürmesi, hatta daha kapsamlı bir hale getirilmesi gerekir. Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavileri için büyük bir eksikliği gideren DEKAMER gibi merkezlerin desteklenmesi, hatta yaralı bulunduğunda büyük sıkıntıya düştüğümüz yunuslar için de bu tür merkezlerin açılması gerekir."