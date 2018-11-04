Yer: İstanbul! E-5'in ortasından uçaksavarla geçtiler

Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. DHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor.

Cip fuarına gidiyorlar

Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.