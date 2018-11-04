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Yer: İstanbul! E-5'in ortasından uçaksavarla geçtiler

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda ilerleyen üstü açık askeri cipin arka kısmında bulunan uçaksavarı görenler gözlerine inanamadı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:02
Yer: İstanbul! E-5'in ortasından uçaksavarla geçtiler

Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. DHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor.

Cip fuarına gidiyorlar

Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:02
  1. İstanbul
  2. E-5 Karayolu
  3. İnanılmaz olay
  4. E-5'in ortasından uçaksavarla geçtiler
  5. askeri cip
  6. uçaksavar

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  • TttttTtttt36 dk önce
    Hemen müdahale gerektiren bir olay
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