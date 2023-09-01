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Gündem Yer: Bursa! IKEA'dan skandal "mescid" kararı
Gündem

Yer: Bursa! IKEA'dan skandal "mescid" kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 11:02:00 -
Yer: Bursa! IKEA'dan skandal "mescid" kararı

Bursa'da 24 bin 500 metrekare alanda 2 katlı mağazasıyla 15 yıldır hizmet veren İsveçli İKEA, günde binlerce kişinin kullandığı mağazanın mescidini kullanıma kapattı. Görevliler namaz kılmak için gelenleri yan taraftaki alışveriş merkezine yönlendiriyor.

Bursa'da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500'den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren IKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla dünya gündemine giren İsveç menşeli firma müşterilerinden tepki çekti.

Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran IKEA, şimdilerde ise onu bile bulundurmak istemiyor. Vatandaşların 'namaz nerede kılabilirim' sorusuna ise, görevliler tarafından başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor.

Günde binlerce kişinin geldiği, hafta sonları adım atacak yerin bulunmadığı IKEA'nın bu kararına tepki gösteren müşteriler, "Siz Allah'ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum" dediler.

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Yorumlar

Ferhat

Onu firma değil islam düşmanı Türk yöneticiler yapmıştır

Davut Dogrucu

Kur'an yakilmasini teşvik eden bir ülkenin mağazasına giden haketmistir. Ne işi var Müslümanin bu mağazada..
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