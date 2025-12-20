  • İSTANBUL
Yer altının gizemli canlısı! Manisa’da gün yüzüne çıktı

Yer altının gizemli canlısı Manisa’da ortaya çıktı. Kısa sürede ilgi çeken görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adı sıkça duyulmasına rağmen doğada görülmesi oldukça zor olan köstebek, Poyraz Mahallesi’nde avcı Yüksel Girgin tarafından fark edildi.

Girgin’in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, köstebeğin yuva yapmak amacıyla toprağı kazdığı anlar yer aldı.

Kısa sürede ilgi çeken görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Uzmanlar, köstebeklerin yaşamlarının büyük bölümünü yer altında sürdürmesi nedeniyle bu tür görüntülerin nadir olduğunu belirterek, köstebeğin ekosistemin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

