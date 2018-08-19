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Yer Adıyaman: Kaçan kurbanlık danayı kundurasıyla durdurmaya çalıştı!

Adıyaman’da sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık dana trafikte ortalığı birbirine kattı. Kaçan kurbanlık danayı yakalamaya çalışan bir vatandaş ayağındaki kundurayı çıkararak danayı etkisiz hale getirmeye çalıştı.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:15
Yer Adıyaman: Kaçan kurbanlık danayı kundurasıyla durdurmaya çalıştı!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Hayvan Pazarında alıcısını bekleyen kurbanlık bir dana sahibi Ramazan Akel’in elinden kaçtı. Hayvan pazarından çıkan kurbanlık dana Atatürk Bulvarı üzerine çıkarak kent merkezi istikametinden Altınşehir Mahallesi istikametine doğru koşmaya başladı. Trafikte araçların arasından kaçan dana için trafik polisleri de yolu kullanan sürücüleri ikaz ederek dikkat etmeleri konusunda uyardı. Eski Fatih Polis Merkezi önüne kadar kovalanan kurbanlık dana refüjde vatandaşlar tarafından sıkıştırılarak yakalanmak istedi. Oldukça kızgınlaşan dana kendisini yakalamak isteyen Erdoğan Karaca isimli bir genci kovalayarak boynuz darbesi vurdu. Kalçasına boynuz darbesi alan genç olaydan yara almadan kurtuldu. Boğaya yaklaşan ve ayağındaki kundurayı çıkararak eline alan bir vatandaşlar ise kundurayı kurbanlık danaya göstererek kundura ile danayı korkutup etkisiz hale getirmek istedi. Kundurayı göstermesine rağmen dananın sakinleşmediğini gören vatandaş kundurasını ayağına giyerek danaya sakince yanaştı. Dananın bir anlık dalgınlığından faydalanan vatandaş dananın ipini yakalayarak ağaca bağlamaya çalıştı. Gazetecilerinde vatandaşa yardım etmesiyle kurbanlık dana ağaca bağlanarak sahibi Ramazan Akel’e teslim edildi.

Danayı yakalamak isterken kalçasına boynuz darbesi yiyen Erdoğan Karaca, “Baya bir sinirlenmiş yani. Artık arabalardan mı başka bir şeyden mi bilmiyorum yani, baya bir yormuşlar. Vurdu, biraz önce ipi alırken baya bir vurdu” dedi.

İlk defa böyle bir şeyin başına geldiğini belirten kurbanlık dana sahibi Ramazan Akel, “Elimden kaçtı. Hayvan buraya kadar geldi işte. 6-7 kilometre kadar koştu. Kurbanda satacaktım. İlk defa böyle bir şey oldu. İnşallah bugün olmazsa yarın satacağım” diye

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:15
  1. Adıyaman
  2. Kurbanlık dana
  3. ortalığı birbirine kattı
  4. Kundura fırlattı

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