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Yer: Adana... Fotoğraf çekme kavgası çıktı! Ölü ve yaralı var

Adana'da birbirlerinin fotoğrafını çeken iki arkadaşa mahalleli müdahale etti, burada fotoğraf çekemeyeceklerini söyledi. Gerilimin tırmanması üzerine çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

30 Kasım 2018 Cuma 09:19
Yer: Adana... Fotoğraf çekme kavgası çıktı! Ölü ve yaralı var

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde parkta "fotoğraf çekilme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mehmet Furkan Birkaç (17) ve arkadaşı İlyas Can (20) buluşmak için Beyazevler Mahallesi'ndeki bir parka gitti.

Fotoğraf çekemeyeceklerini söylediler

Burada birbirlerinin fotoğraflarını çeken iki arkadaşın yanına yaklaşan iki kişi mahallelerindeki parkta fotoğraf çekemeyeceklerini söylemeleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Bıçaklandılar

Kavgaya dönüşen olayda Birkaç ve Can çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Hayatını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Furkan Birkaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Biri tutuklandı, diğeri serbest

Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki şüpheliler M.S. ve A.T, polis ekiplerinin çalışmasıyla adreslerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:19
  1. Adana
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