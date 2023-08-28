Yer: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı! Rezil görüntü

Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir maganda etrafa küfürler savurmaya başladı.

Daha sonra elindeki silahla rastgele ateş açan maganda, cep telefonu ile kayda aldırdığı o anları sosyal medyadan paylaştı. Magandanın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Öte yandan, elinde silahla havaya ateş açan magandanın daha önce de aynı şekilde etrafa küfürler savurarak havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

Polis yakalıyor mahkeme salıyor

Son dönemlerde toplum için büyük tehdit haline gelen kendini bilmez magandalara tepki gösteren vatandaşlar yetkilere yaptıkları çağrılarda "polis yakalıyor, mahkeme salmasın" ifadelerini kullandı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.

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