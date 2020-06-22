Yepyeni Volkswagen Dünyası: vw.com.tr

Modeller ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler, araç oluşturucu, gerçek zamanlı iletişim sağlayan canlı chat, finansman seçenekleri ve diğer birçok ürün ve hizmetle ilgili içerik ve teklifleri tek bir platformda sunan web sitesi, Volkswagen müşterileri ve Volkswagenseverler için son derece sadeleştirilmiş gezinme ve kişiselleştirme imkanı sağlıyor.