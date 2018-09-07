Yepyeni Galaxy Note9 Vodafone’da

Vodafone, geçen ay tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note9 modeline sahip olmak isteyen müşterilerinin yüzünü güldürecek bir kampanya düzenledi. Buna göre, Samsung Galaxy Note9 lansmana özel olarak Vodafone Red’lilerin evlerine Scotty ile teslim edildi.

AYRICALIKLI TEKLİFLER

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz” dedi. Samsung Galaxy Note9 akıllı telefonu Vodafone Pass’li Red tarifeleriyle alan müşteriler, tarifelerindeki ayrıcalıkların yanında YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify gibi en popüler uygulamaları internet kotalarından yemeden kullanabiliyor.