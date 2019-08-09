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Yenişehir’deki orman yangını drone ile böyle görüntülendi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Yenişehir’deki orman yangını drone ile böyle görüntülendi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın drone ile havadan görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Selimiye köyündeki ormanlık alandan saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Bölgeye AFAD ve NAK ekipleri de çağrıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle Selimiye’den Fetiye köyüne doğru ilerlemeye devam ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, bu anlar ise İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
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