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Yenişehir’de evde kalan vatandaşlara konser

Diyarbakır Yenişehir ilçe Belediyesi ve ilçe Kaymakamlığı 10 Mayıs Anneler Günü ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara sokak ortasında konser düzenlenirken, konseri izleyen vatandaşlar evlerinden alkışla eşlik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:25:01 -
Yenişehir’de evde kalan vatandaşlara konser

Diyarbakır Yenişehir ilçe Belediyesi ve ilçe Kaymakamlığı 10 Mayıs Anneler Günü ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara sokak ortasında konser düzenlenirken, konseri izleyen vatandaşlar evlerinden alkışla eşlik etti.


Yenişehir ilçe Belediyesi bando takımı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve 10 Mayıs Anneler günü nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için konser verdi.


Yenişehir ilçesi Toplu Konut semtinde Bando ekibince hazırlanan ‘’Yenişehir Evde Kal’’ parçası ile eyvan grubu sahne aldı. Evde kal şarkısıyla başlanan konser Kur’an tilaveti ve ilahiler ile devam etti.


Toplu konut semtinde oturan vatandaşlar ise balkonlarına çıkarak Yenişehir ilçe Belediyesi Bando ekibi ve Eyvan grubunun okuduğu eserlere eşlik ederek alkışlarla destek verdiler.


Yaklaşık 2 saat devam eden ve havadan da görüntülenen konser, ilahiler ve Diyarbakır türküleri ile son buldu.

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